Michael Jordan har trukket et hav af overskrifter i år på grund af den populære Netflix-dokumentar 'The Last Dance'.

Og nu er Jordan så i vælten igen. Denne gang er det dog et samlekort og ikke Chicago Bulls-legenden selv, som løber med opmærksomheden.

For et basketball-samlekort med Michael Jordan er nemlig blevet solgt for et rekordbeløb på 2,16 mio. kr. på en auktion. Det skriver marketwatch.com.

Jordan-kortet (som du kan se herunder) stammer fra 1986 og er af en særlig kvalitet - SGC Pristine 10 Gold Label - som har gjort det særdeles eftertragtet.

Købet skete søndag aften på en online-auktion hos amerikanske Heritage Auctions, hvor i alt 53 bud blev afgivet på Jordan-kortet.

Og Chris Ivy, der er direktør for Heritage Auctions sportsafdeling, var godt klar over, at de stod med et særligt produkt.

»Vi vidste, det var specielt fra det øjeblik, hvor vi så kortets tilstand.«

»SGC Pristine 10 Gold Label repræsenterer det bedste af det bedste, og det blev afspejlet i prisen, der er verdensrekord,« siger Chris Ivy.

The Last Dance-hypen har altså tydeligvis gjort ikonet Michael Jordan mere populær end nogensinde - det så man også tidligere denne sommer, hvor et par Jordan-sko fra 1985 blev solgt for 5,4 mio. kroner. Den historie kan du læse mere om her.