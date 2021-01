Viktor Axelsen blev vinderen af B.T. Guld 2020. Den historiske pris er blevet uddelt siden 1930, og på B.T. er vi stolte af at kunne kalde den sportens egen pris.

Det er nemlig 40 repræsentanter på tværs af dansk sport, der hvert år bestemmer, hvem der skal vinde B.T. Guld.

B.T. indstillede 10 navne, som juryen kunne vælge at stemme på, ligesom de også har kunnet vælge at pege på en helt anden atlet eller et helt andet hold. Og som altid har de 40 sportsudøvere – juryen – givet henholdsvis tre, to og et point til de tre sportsfolk eller hold, de har fundet mest værdige til at vinde B.T. Guld for årets sportspræstation.

Det mundede ud i tre nominerede, nemlig Banelandsholdet, Søren Kragh Andersen og Viktor Axelsen, hvor sidstnævnte som bekendt fik flest stemmer og vandt prisen. Herunder kan du se, hvem de 40 medlemmer af juryen har valgt at give deres stemmer til.

Søren Kragh Andersen (cykling):

3 point: Jakob Fuglsang

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Banelandsholdet

Jakob Fuglsang (cykling):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Banelandsholdet

1 point: Viktor Axelsen

Amalie Dideriksen (cykling):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Søren Kragh Andersen

1 point: Viktor Axelsen

Cecilie Uttrup (cykling):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

1 point: Dina Thorslund

Lasse Norman Hansen (cykling, bane):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Jakob Fuglsang

1 point: Viktor Axelsen

Michael Mørkøv (cykling, bane):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Søren Kragh Andersen

1 point: Viktor Axelsen

Viktor Axelsen (badminton):

3 point: Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv

2 point: Pernille Harder

1 point: Sverri Nielsen

Anders Antonsen (badminton):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Banelandsholdet

1 point: Pernille Harder

Maiken Fruergaard (badminton):

3 point: Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv

2 point: Sverri Nielsen

1 point: Søren Kragh Andersen

Frederik Løchte Nielsen (tennis):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Pernille Harder

1 point: Emily Kirstine Pedersen

Sverri Nielsen (roning):

3 point: Sarah Mahfoud

2 point: Banelandsholdet

1 point: Søren Kragh Andersen

Lasse Svan (håndbold):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Pernille Harder

1 point: Jakob Fuglsang

Rasmus Lauge (håndbold):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Banelandsholdet

1 point: Søren Kragh Andersen

Sandra Toft (håndbold):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Pernille Harder

1 point: Viktor Axelsen

Anne Mette Hansen (håndbold):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Dina Thorslund

Simon Kjær (fodbold):

3 point: Pernille Harder

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Banelandsholdet

Christian Eriksen (fodbold):

3 point: Pernille Harder

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Søren Kragh Andersen

Pernille Harder (fodbold):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Søren Kragh Andersen

1 point: Viktor Axelsen

Sanne Troelsgaard (fodbold):

3 point: Pernille Harder

2 point: Søren Kragh Andersen

1 point: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

Stinna Tange (ridning):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

1 point: Sverri Nielsen

Sarah Mahfoud (boksning):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

1 point: Sverri Nielsen

Dina Thorslund (boksning):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Banelandsholdet

1 point: Pernille Harder

Nikolaj Ehlers (ishockey):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Pernille Harder

1 point: Sarah Mahfoud

Lars Eller (ishockey):

3 point: Sarah Mahfoud

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Dina Thorslund

Thijs Nijhuis (atletik):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Banelandsholdet

1 point: Viktor Axelsen

Abdi Ulad (atletik):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

1 point: Pernille Harder

Sara Slott Petersen (atletik):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Sverri Nielsen

1 point: Pernille Harder

Anna Emilie Møller (atletik):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Sverri Nielsen

1 point: Banelandsholdet

Nicki Pedersen (motorsport):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

Kevin Magnussen (motorsport):

3 point: Pernille Harder

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Jakob Fuglsang

Emma Aastrand Jørgensen (kajakroer):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Sverri Nielsen

1 point: Sarah Mahfoud

Rene Holten Poulsen (kajakroer):

3 point: Banelandsholdet

2 point: Sverri Nielsen

1 point: Søren Kragh Andersen

Anne-Marie Rindom (sejlads):

3 point: Sverri Nielsen

2 point: Banelandsholdet

1 point: Sarah Mahfoud

Peter Rosenmeier (bordtennis):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Pernille Harder

1 point: Søren Kragh Andersen

Heroic (esport):

3 point: Søren Kragh Andersen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Pernille Harder

Emily Kirstine Pedersen (golf):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Pernille Harder

1 point: Banelandsholdet

Clara Tauson (tennis):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Pernille Blume (svømning):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Jeanette Ottesen (svømning):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Astralis (esport):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.