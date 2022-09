Lyt til artiklen

Torsdag sørger hele verden over tabet af Dronning Elizabeth II, der gik bort.

Dronningen af Storbritannien blev 96 år gammel og hendes død har ikke kun frembragt hilsener og hyldester fra nær og fjern.

Den har også sat sit præg på sportsverdenen, hvor flere turneringer og planlagte begivenheder er gået i stå.

Torsdag aften spillede Manchester United-spillerne eksempelvis med sørgebind i opgøret mod Real Sociedad, som klubben tabte 1-0.

Inden opgøret blev der også afholdt et minuts stilhed, ligesom al musik inden opgøret blev droppet.

Inden opgøret blev der også afholdt et minuts stilhed, ligesom al musik inden opgøret blev droppet.

Storklubben Arsenal var også i aktion torsdag aften -–men inden Manchester United -–og derfor indledte de anden halvleg med stilhed til ære for den afdøde dronning.

I England er rugbybtaget mellem Northampton og Saracens eksempelvis blevet aflyst, ligesom golfturneringen BMW PGA Championship er blevet suspenderet indtil videre, indtil man finder ud af, hvad der skal ske med resten af turneringen.

Det er endnu uvist.

Hestevæddeløbene ved Chelmsford og Southwell, der skulle afvikles torsdag, er også blevet aflyst.

I weekenden skal Formel 1-feltet køre i Italien, og her er det også varslet, at der vil blive afholdt et minuts stilhed før fredagens træning og endnu et minut inden løbet søndag.