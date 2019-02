De danske badmintonspillere genvandt søndag EM-titlen i badminton for blandede hold, da Tyskland blev besejret i finalen.

Danmark har spadseret ganske suverænt gennem turneringen på hjemmebane, og i finalen blev EM-guldet sikret med en 3-0-sejr.

Det er 17. gang, at Danmark ender øverst på podiet i dysten om EM for blandede hold, og der var heller aldrig for alvor spænding om udfaldet søndag.

Det var da også en afklaret dansk landstræner, der satte ord på finalesejren.

»Det var en magtdemonstration i dag. Spillerne trådte virkelig i karakter, og publikum var helt eventyrlige,« siger landstræner Kenneth Jonassen ifølge TV 2 Sport.

I finalen i Frederiksberg-Hallerne var det hele afgjort efter de tre første kampe, og mixeddoublen med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen lagde ud i den første kamp.

Her var parret oppe imod Tysklands Isabel Herttrich og Mark Lamsfuss i den første dyst, som på forhånd var nævnt som en mulig lige affære.

Det blev dog en sikker dansk sejr i to sæt med 21-12, 21-12, og dermed var første skridt taget i jagten på EM-guldet.

Så var det formstærke Anders Antonsens tur til at indtage halgulvet.

Han blev for nylig dansk mester for tredje gang i træk, efter at han forinden vandt Indonesia Masters.

Tyske Max Weisskirchen skulle forsøge at stoppe aarhusianeren, men det var en umulig opgave, og Danmark bragte sig foran 2-0.

Antonsen var alt for stærk og tog første sæt 21-9, inden han vandt andet sæt 21-12.

»Det var fint, som cifrene siger, så havde jeg styr på det. Det var megafedt at spille her på Frederiksberg,« sagde Anders Antonsen ifølge TV 2 Sport efter sejren.

Så skulle Line Kjærsfeldt møde Yvonne Li i en kamp, der kunne sikre Danmark den samlede sejr.

Kjærsfeldt holdt hovedet koldt i første sæt, som blev vundet 21-16 efter 8-8 undervejs.

I andet sæt bragte Kjærsfeldt sig foran 5-1 og 11-2, men Li fik reduceret 17-19, inden hun fejlede, og Kjærsfeldt havde matchbold. Her fejlede Li så helt gevaldigt og sendte bolden ud af banen og guldet til Danmark.

Med sejre i de tre første kampe var det ikke nødvendigt at sende Kim Astrup og Anders Skaarup i kamp i herredouble, ligesom damedoublen med Maiken Fruergaard og Christinna Pedersen ikke blev spillet.

