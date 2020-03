OL vil næste år blive afviklet med næsten præcis et års forsinkelse.

Det bekræfter de japanske arrangører ifølge nyhedsbureauet Reuters.

OL i Tokyo vil i 2021 ligge fra 23. juli til 8. august.

I sidste uge blev denne sommers OL udsat på grund af den verdensomspændende coronakrise, og Legene skulle have været afholdt fra 24. juli til 9. august. Så de nye start- og slutdatoer næste år er undtagen én dag nærmest identiske med dem, der skulle have været i år.

Tidligere mandag meddelte Yoshiro Mori, præsident for arrangørkomitéen bag Tokyo 2020, at en ny dato kan komme hurtigt, sandsynligvis i denne uge - og det kom altså til at gå endnu hurtigere.

Udskydelsen af OL er sket som en konsekvens af, at nærmest hele sportsverden nu i et par har ligget brak. Turneringer på stribe er blevet aflyst eller udskudt.

Atleter, der allerede havde kvalificeret sig til dette års OL i Tokyo har dog fået besked om, at de også er kvalificerede, når OL finder sted i 2021.

Også den EM-slutrunde i fodbold, der skulle have været afviklet i blandt andet København i den kommende sommer, er på grund af coronavirussen blev udsat til næste år.