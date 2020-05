Gerard Neesham så det hele - men på en måde, så han det slet ikke alligevel.

»Jeg kan faktisk ikke svare på det. Jeg ville gerne, men der skete noget,« forklarer han.

Den ret ukendte australske basketballtræner blev for omkring 25 år siden øjenvidne til en spektakulær situation, der har fået nyt liv i dokuserien 'The Last Dance'.

Her får man indblik i, hvordan Michael Jordan rent faktisk slog holdkammeraten Steve Kerr i ansigtet i forbindelse med en træningslejr i 1995, hvor de kom op at toppes med hinanden.

Gerard Neesham var sammen med landsmanden Neale Daniher til stede i hallen den dag, fordi de var blevet inviteret af den daværende Chicago Bulls-spiller Luc Longley, der ligeledes var fra Australien.

Men han kan den dag i dag ikke fortælle om sin oplevelse af slagudvekslingen på grund af noget, der skete lige efter

»Der var det her situation, og så kom Michael Jordan over til os og sagde: 'I to australiere'. Vi kiggede på ham, og han sagde: 'I så ikke noget'. Så jeg er på en måde bundet af det faktum, at han for 22 år siden (faktisk er det 25 år siden. Det skete i 1995, red.) sagde til os, at vi ikke så noget,« siger Gerard Neesham til SEN Breakfast ifølge News.au.com.

Grunden til, at han ikke vil sige noget er også af forståelse over for manden, der sørgede for, at de kunne være til stede til Chicago Bulls-træningen på en slags inspirationstur.

Steve Kerr (tv.) blev slået af Michael Jordan. Foto: JEFF HAYNES Vis mere Steve Kerr (tv.) blev slået af Michael Jordan. Foto: JEFF HAYNES

»Det viste sig, at det var ret ekstraordinært, men vi fik chancen for at være der i fire-fem dage takket være Luc Longley,« siger Gerard Neesham.

I 'The Last Dance' har man blandt andet fået et indblik i, hvor konkurrencepræget et miljø, der var omkring Michael Jordan i NBA-klubben. Hvilket også førte til seks titler.

Gerard Neesham fortæller i dag, at han ikke har set noget i tv-serien, der er blevet sendt på Netflix, som han ikke fik et glimt af under sit besøg dengang.

»Vi betragtede folk, der var virkelig aggressive under træningen, der blev virkelig krævet et højt niveau. Og ved at sidde der nogle timer hver dag fik vi en forståelese af hele billedet, som jeg først tror, at andre har fået med serien,« siger den australske baskettræner.