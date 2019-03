Som barn sad Carol Anthony foran tv'et og så Ian Rush score mål på mål på mål.

»Jeg har altid været Liverpool-fan. Jeg så Ian spille på tv, da jeg var mindre. Hele min familie er Liverpool-fans,« siger Carol Anthony til Irish Independent.

Nu scorer hun selv den tidligere Liverpool-legende.

For parret skal giftes - og da spørgsmålet kom, faldt det egentlig helt naturligt.

Ha love it.. We just arrived in Cardiff with the Cup!!! pic.twitter.com/7n30Xfzjde — Carol Anthony (@CarolAnthony_) April 21, 2017

»Når vi rejser sammen, har Ian altid introduceret mig som hans hustru. For to uger siden irettesatte jeg ham og sagde: 'Ian, jeg er ikke din hustru'. Han sagde: 'Jo, men det vil jeg gerne have, at du bliver',« fortæller Carol Anthony, der blot svarede:

»Der er intet i verden, der ville gøre mig mere lykkelig.«

Det var det.

Som Carol Anthony konkluderer:

Ian Rush i sin aktive karriere i Liverpool-trøjen. Foto: 186546TM Vis mere Ian Rush i sin aktive karriere i Liverpool-trøjen. Foto: 186546TM

»Vi har talt om det i lang tid, så det føles slet ikke anderledes, for vi har altid vi vidst, at vi skulle være sammen på den lange bane,« siger den irske kvinde, der er model og sanger.

Hun er 35 år, mens Ian Rush er 57.

Han scorede allerede mål for Liverpool, inden hun blev født. Og det gjorde han i årevis, blandt andre sammen med danske Jan Mølby.

I 2012 blev Ian Rush skilt fra sin daværende hustru, og et par senere indledte han forholdet til Carol Anthony.

Ian Rush i dag. Foto: DENIS BALIBOUSE Vis mere Ian Rush i dag. Foto: DENIS BALIBOUSE

Hun har i tidligere interviews fortalt, at hun allerede tidligt i forhold holdt op med at tænke på de 22 år, der er imellem dem.

»Jeg ser ikke aldersforskellen. Jeg tænkte på det et par gange, da vi lige havde mødt hinanden, men det gør jeg ikke længer,« har Carol Anthony sagt:

»Jeg prøver at bremse min egen ældningsproces, mens Ian ser bedre ud end nogensinde. Jeg har datet mænd på min egen alder, men der langtfra lige så høflige. De er ikke 'old school.«

Ian Rush stoppede karrieren i 2000.