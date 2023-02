Lyt til artiklen

De har nærmest ikke kunnet døje synet af hinanden de seneste måneder.

Men alligevel kom han krybende tilbage og søgte hjælp hos hende, da han havde mest brug for det.

For inden den amerikanske NFL-legende Tom Brady i sidste uge annoncerede sit endelige karrierestop, spurgte han sin ekskone, den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, til råds.

Det skriver New York Post.

45-årige Tom Brady. Foto: TODD KIRKLAND

Ifølge mediet skulle 45-årige Tom Brady nemlig have været i vildrede over sin beslutning, men en lang snak med ekskonen fik ham på ret køl igen, fortæller flere kilder tæt på eksstjerneparret til det amerikanske medie.

Den 42-årige supermodel skulle angiveligt have sat sig ned i flere timer og talt med sin eksmand om den store beslutning.

Eksparret gik hvert til sit sidste år på grund af store uenigheder om, hvorvidt Tom Brady skulle fortsætte sin ikoniske NFL-karriere fremfor at prioritere familielivet.

Det var quarterbackens ønske om at gøre comeback – blot 40 dage efter et stort annonceret karrierestop i 2022 – der fik Gisele Bündchen op i det røde felt og til at ville skilles fra sin ægtemand efter 13 år.

Et voldsomt brud mellem de to superstjerner, der efterlod dem som rygende uvenner.

Tom Brady stoppede i sidste uge sin karriere efter 23 sæsoner og syv Super Bowl-sejre.