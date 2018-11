34-årige Simon Poulsen har kontraktudløb med Sønderjyske til nytår, men han er selv klar på at fortsætte.

Sønderjyskes Simon Poulsen spillede næsten hele kampen, da holdet søndag tabte 0-2 til Brøndby på hjemmebane i Superligaen.

Den 34-årige venstreback har kontraktudløb til nytår, men han er klar til at spille fodbold i den bedste række også på den anden side af årsskiftet.

- Jeg har mod på mere. Min krop klarer det rigtig fint, og jeg føler mig klar til at fortsætte i Superligaen på nuværende tidspunkt.

- På banen føler jeg mig godt tilpas, og jeg spiller kampene, hvilket selvfølgelig betyder meget for mig, siger Simon Poulsen.

Den tidligere landsholdsspiller sad meget på bænken i begyndelsen af sæsonen, men han har efterfølgende tilbageerobret positionen som venstreback på holdet.

- Det giver mig en lyst til at fortsætte. Jeg synes også, at det er gået rigtig fint for mig, efter at jeg fik chancen igen.

- I forhold til en eventuel forlængelse stresser hverken klubben eller jeg. Vi stoler rigtig meget på hinanden, og vi er i en løbende dialog.

- Jeg ved ikke, hvad det ender med endnu. Det må tiden vise, siger Simon Poulsen.

Simon Poulsens træner i Sønderjyske, Claus Nørgaard, har ikke de store kommentarer vedrørende Poulsens kontraktsituation.

- Det er på sportschef Hans Jørgen Haysens bord. Min mening omkring Simon Poulsen, fortæller jeg til sportschefen, siger Claus Nørgaard.

Simon Poulsen kan få endnu en superligakamp, når Sønderjyske i næste runde møder FC Nordsjælland på hjemmebane.

/ritzau/