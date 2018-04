Ifølge Det Russiske Antidopingagentur arbejder en række russiske kapgængere stadig med en dopingdømt træner.

Moskva. Russisk atletik arbejder angiveligt på at rette ind og komme systematisk doping til livs, så landet kan få ophævet karantænen, som Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har fastholdt igennem de seneste år.

Men ifølge Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) er der stadig et stykke vej, da ikke alle udøvere holder sig på dydens smalle sti.

Ifølge Rusada samarbejder en række kapgængere fra det russiske landshold stadig med lægen Viktor Chegin, der ellers for livstid er udelukket fra at arbejde med al sport.

Efterforskere fra Rusada har sporet træneren og erfaret, at han stadig arbejder med udøvere fra landsholdet.

Rusada nævner ingen specifikke navne på atleterne, men omtaler dem som kapgængere fra landsholdet.

Viktor Chegin har været linket til 30 dopingsager, og han har blandt andet arbejdet sammen med kapgængerne Sergei Kirdyapkin, Olga Kaniskina og Elena Lashmanova.

Alle tre vandt OL-guld, men blev siden idømt dopingkarantæner.

Chegin blev selv idømt sin livstidskarantæne i 2016 for at have forsynet sine atleter med forbudte stoffer.

/ritzau/