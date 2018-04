Grigory Rodchenkov lægger sag an mod tre russiske skiskytter og en oligark for at sværte hans navn til.

København. Den russiske whistleblower Grigory Rodchenkov går nu til modangreb og sagsøger tre skiskytter samt en hovedrig, russisk oligark.

- Den, som jages, bliver nu den, som jager, siger Rodchenkovs advokat, Jim Walden, ifølge norske NRK.

Rodchenkov var tidligere chef for Ruslands antidoping-laboratorium, og han gik i maj 2016 i eksil i USA, efter at han havde afsløret systematisk doping i Rusland, hvilket inkluderede medaljevindere ved vinter-OL i Sotji i 2014.

Rodchenkov var senest aktuel i forbindelse med politirazziaer mod Den Internationale Skiskydning Union (IBU) på baggrund af dopingmistanke.

- I skiskydning bliver blodpas-systemet manipuleret og saboteret, lød det for nylig fra Rodchenkov til NRK.

Han går til modangreb og lægger sag an mod de tre skiskytter Olga Zajtseva, Jana Romanova og Olga Vilukhina samt mod den rige oligark Mikhail Prokhorov, som tidligere var leder for de russiske skiskytter fra 2010 til 2014.

Rodchenkov mener, at de fire personer har kørt en smædekampagne mod ham for at så tvivl om whistleblowerens udtalelser om doping i Rusland.

De tre skiskytter har tidligere lagt sag an mod Rodchenkov, efter at de i 2017 fik frataget OL-medaljer fra Sotji og blev udelukket af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Advokaten Walden siger til NRK, at han forventer, at skiskytternes søgsmål, som er anlagt i USA, bliver afvist.

I en udtalelse siger Walden ifølge AFP, at søgsmålet fra skiskytterne udelukkende har til hensigt at finde ud af, hvor 59-årige Rodchenko opholder sig i USA.

Rodchenko siger i en udtalelse via sin advokat, at han er sund og rask, har det godt og føler sig godt beskyttet.

/ritzau/