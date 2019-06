Efterforskningsgruppe for korruption og doping i skiskydning modtog nye oplysninger fra Grigory Rodchenkov.

Skandalen om brug af doping blandt russisk sportsudøvere forstsætter.

Således meddeler en ekstern kommission under Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU), at den har modtaget nye væsentlige beviser fra den russiske doping-whistleblower Grigory Rodchenkov.

Rodchenkov var tidligere chef for Ruslands antidoping-laboratorium, og han gik i maj 2016 i eksil i USA, efter at han havde afsløret systematisk snyd med doping i Rusland, hvilket inkluderede medaljevindere ved vinter-OL i Sotji i 2014.

- Dr. Rodchenkov har fremsat yderligere væsentlige informationer og dokumenter, og han har indvilget i at fortsætte med at assistere kommissionen med dens efterforskning, meddeler kommissionen.

Norske Anders Besseberg, der er tidligere IBU-præsident, og generalsekretær Nicole Resch trådte sidste år tilbage fra deres poster, efter at de østrigske myndigheder ransagede organisationens hovedkvarter.

Anklagerne lød på, at op mod 300.000 dollar (knap to millioner kroner) var blevet betalt i bestikkelse for at dække over russiske dopingsager gennem flere år.

I forbindelse med sagen langede Rodchenkov hårdt ud efter skiskydningsforbundet.

- I skiskydning bliver blodpas-systemet manipuleret og saboteret, sagde Rodchenkov dengang til NRK.

