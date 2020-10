»Jeg er en kvinde.«

Den tidligere russiske vægtløfter og nuværende træner Anna Turaeva er i hjemlandet kendt for at slå den ene rekord efter den anden, men hendes berømmelse var ikke nok til at undgå at få det ubehagelige spørgsmål, om hun nu er en kvinde eller ej.

Turaeva skulle flyve med det russiske flyselskab Utair fra Sankt Petersborg og via Moskva til hjembyen Krasnodar, da lufthavnspersonalet i første omgang ikke troede på, at hun var den, hun udgav sig for at være. Altså, sig selv.

I stedet kiggede de på den muskuløse og karseklippede kvinde og var overbeviste om, at hun var en mand.

Anna Turaeva fik særdeles ubehagelige spørgsmål af personalet fra Utair. Foto: Privatfoto Vis mere Anna Turaeva fik særdeles ubehagelige spørgsmål af personalet fra Utair. Foto: Privatfoto

»Ved check in afviste de at lade mig komme forbi, fordi der stod i mit pas, at jeg var en kvinde. Det var ydmygende,« siger den 42-årige tidligere vægtløfter til The Mirror.

Heldigvis lykkedes det for hende at komme ombord på flyet, men inden da fik hun ret så forfærdelige spørgsmål.

»Jeg blev talt til, som om jeg var et barn, foran alle i køen. Jeg fik intime spørgsmål. De ville vide, hvem jeg var - også i sengen,« siger hun og forklarer, at hun holdt sin coolness trods krænkelserne.

»Hele køen så med på det her anarki, og jeg følte mig fuldstændig hjælpeløs i situationen. Jeg måtte prøve at bevise, at jeg er en kvinde,« forklarer hun.

Ifølge Turaeva, der for få år siden sprang ud og erklærede sin homoseksualitet, skete der 'et mirakel', der gjorde, at hun kom igennem kontrollen.

Det samme gjorde hendes vrede endelig.

»Jeg har knoklet hele min ungdom med blod, sved og tårer for mit land, og det har ikke været for at få denne behandling,« tordner hun.

Utair er da også flove over episoden:

»Vi undskylder for de negative følelser, du har oplevet. Denne behandling er uacceptabel. Vi vil med sikkerhed undersøge sagen og medarbejderne, der var på arbejde, og løse situationen,« lyder meldingen fra Utair.