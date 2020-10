Det var en luksuriøs tilværelse, Daria Dmitrieva levede i flere år.

For da den russiske gymnastik-stjerne var gift med den russiske ishockeyspiller Alexander Radulov, blev kreditkortet flittigt hevet frem.

Det skriver det russiske medie RT.com.

»Jeg kunne nemt bruge seks millioner om dagen. Jeg er en shopaholic, og i løbet af en måned brugte jeg ret mange penge på tøj, tasker og sko,« fortæller den 27-årige tidligere verdensmester.

Daria Dmitrieva (tv.) vandt OL-sølv i 2012. Foto: THOMAS COEX

Fra 2015 til 2017 var hun gift med Alexander Radulov, der spiller for NHL-mandskabet Dallas Stars, og det var da også livet i USA, der flere gange fik den unge gymnast til at spendere de store millionbeløb.

Det foregik som oftest på vilde shoppingture i Las Vegas.

Årsagen var ifølge mediet, at Daria Dmitrieva havde fundet ud af, at Alexander Radulov angiveligt skrev med andre kvinder, mens de var gift.

Derfor nød OL-sølvvinderen at bruge store dele af ægtemandens enorme formue som hævn.

Alexander Radulov (th.) i Dallas Stars-trøjen. Foto: Frederick Breedon

Derudover tog hun ofte hans telefon for derefter at begynde at skrive til de kvinder, han var i kontakt med, at nu skulle det skriveri stoppe.

Det hjalp dog ikke ret meget, og derfor hyrede Daria Dmitrieva ligeledes en privatdetektiv, så hun kunne holde yderligere øje med sin mand.

Alexander Radulov skulle efter sigende have tjent omkring 35 millioner dollars, svarende til 220 milioner danske kroner, i sin karriere.

»Jeg vidste ikke, hvor mange penge Alexander tjente. Jeg vidste bare, at det var mange, og det passede mig glimrende,« fortæller Daria Dmitrieva og tilføjer:



»Vi havde en del penge i hjemmet, og han sagde, at jeg bare kunne bruge penge, når det passede mig.«

Det blev til sidst for meget for NHL-stjernen, og parret endte med at gå fra hinanden i 2017 efter et stort skænderi.

Skilsmissen var dramatisk og varede i over seks måneder, fordi der var uenigheder om forældremyndigheden til parrets søn, Makar.