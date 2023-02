Lyt til artiklen

Irina Viner modtog Den Olympiske Orden som den første og eneste gymnastiktræner nogensinde.

Den hæder modtog hun direkte af IOC-præsident Thomas Bach, og den russiske gymnastikdronning har trænet hele fem kvindelige russiske gymnastik-guldvindere.

I dag er hun russisk præsident for rytmegymnastik og har medvirket til en opsætning af Putins militærparade.

Irina Viner er blevet filmet, mens hun dirigerer forberedelserne af militærparaden, som du kan se i videoen herunder.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, var på en scene onsdag til en koncert, hvor han talte til nationen. Arrangementet virkede som opvarmning til dagen for fædrelandets beskyttere, som holdes torsdag – næsten præcis et år efter, at Vladimir Putin gav grønt lys til, at de russiske styrker kunne krydse grænsen og invadere Ukraine.

På scenen var militæret sammen med Ruslands præsident trænet af Irina Viner, men den helt store parade bliver først udrullet fredag.

Normalt finder militærparaden sted 9. maj, hvor Rusland fejrer årsdagen for, at de besejrede Tyskland i Anden Verdenskrig. I år afholdes den ved årsdagen for krigen i Ukraine.

Irina Viner er ud over at være en særdeles indflydelsesrig person i russisk rytmegymnastik – som har enormt høj status i landet – en ekstremt rig kvinde og god ven af Putin.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, holder tale på scenen med militærfolk omkring sig.

Irina Viner var nemlig gift med den usbekisk-fødte russiske oligark Alisher Usmanov i 30 år før deres skilsmisse i maj sidste år.

Alisher Usmanov er kendt for at være en loyal Putin-støtte og en af verdens rigeste mænd.

På grund af sit lange forhold til Alisher Usmanov – og gennem den enormt store succes i gymnastik for Rusland – er Irina Viner selv blevet en af præsidentens tætte venner.

Russisk gymnastik har af Det Internationale Gymnastikforbund været udelukket fra at konkurrere internationalt siden marts sidste år som reaktion på krigen i Ukraine.