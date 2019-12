Johannes Høsflot Klæbo mistede føringen i Tour de Ski, da Sergey Ustiugov vandt i russisk dominans.

3. etape af langsrendskonkurrencen Tour de Ski endte tirsdag i stor russisk triumf.

Sergey Ustiugov vandt det 15 kilometer lange løb i fri stil i italienske Toblach foran landsmændene Ivan Yakimushkin og Alexander Bolshunov.

Nordmanden Johannes Høsflot Klæbo, der førte konkurrencen før 3. etape, endte helt nede på 17.-pladsen og mistede føringen i konkurrencen.

Han var mere end et minut efter Ustiugov, der er ny mand i front, og er samlet gledet ned på tredjepladsen med 37 sekunder op til russeren. Bolshunov er toer.

- Kampen om den sammenlagte sejr er ovre. Der er ikke mere at sige om det. Jeg har ikke noget svar på, hvad der gik galt, men det var for dårligt, siger Klæbo ifølge NTB til tv-stationen NRK.

Ifølge NTB var der frygt for et sygdomsudbrud blandt skiløberne på hotellet, hvor den norske landstræner, Eirik Myhr Nossum, er isoleret med et maveonde.

Nordmændene skal forsøge at rejse sig på 4. etape, der køres onsdag samme sted.

Tour de Ski består af syv etaper i Schweiz og Italien. Sidste etape køres 5. januar. Konkurrencen er samtidig en del af World Cuppen i langrend, der slutter i marts.

Også kvinderne konkurrerer i Tour de Ski, men de mangler endnu at gennemføre 3. etape i det nordlige Italien.

/ritzau/