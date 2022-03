De internationale sportsforbund har renset nærmest samtlige konkurrencer for russiske atleter som en konsekvens af Ruslands voldsomme invasion af nabolandet Ukraine.

Men fandt man luppen frem, kunne det lørdag godt lade sig gøre at finde et russisk navn i en stor sportsbegivenhed.

Ved det store internationale gymnastikstævne FIG World Cup i tyske Cottbus stillede russeren Ivan Kuliak op – dog i påtvungen neutral kampdragt. Som så overhovedet ikke var neutral.

For midt på sit bryst havde Kuliak med sportstape tegnet et hvidt 'z'. Og det var opsigtsvækkende.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO — Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER

Det hvide z ses nemlig som en stor hyldest af det russiske militær, der har z'et malet på alle sine køretøjer.

Den Internationale Olympiske Komité har som følge af russiske dopingsynder besluttet, at russiske atleter skal stille op under neutralt flag. Men på grund af Vladimir Putins krig i Ukraine bliver de russiske atleter nu også helt udelukket fra alle olympiske konkurrencer – udelukkelsen træder dog først i kraft på mandag, så derfor var Kuliak med i Cottbus.

Her måtte han nøjes med en tredjeplads i barre-disciplinen.

Og – ved nærmest poetisk retfærdighed – var det den ukrainske gymnast Illia Kovtun, der tog sig af guldet.