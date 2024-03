Deltagende russiske og belarusiske atleter udelukkes fra den paralympiske åbnings- og afslutningsceremoni.

Atleter fra Rusland og Belarus, som deltager under neutralt flag ved de paralympiske lege i Paris, er udelukket fra at være med til åbnings- og afslutningsceremonien.

Det meddeler Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) onsdag på sin hjemmeside. Her offentliggjorde IPC retningslinjerne for de russiske og belarusiske atleter.

Russiske og belarusiske atleter har været udelukket i flere idrætsgrene, efter at Rusland i februar 2022 invaderede nabolandet Ukraine.

Ved de paralympiske lege har de fået lov til at deltage under neutralt flag, hvis de ikke har vist støtte til krigen.

Ved åbningsceremonien 28. august, som for første gang vil finde sted uden for et stadion, får russere og belarusere dog ikke lov til at være med.

- Eftersom atleterne deltager individuelt og som neutrale, vil de ikke marchere ved åbningsceremonien 28. august, og de vil ikke have en fanebærer til afslutningsceremonien 8. september, oplyser IPC.

Resten skal vise sig frem på en parade i hjertet af den franske hovedstad og frem til den ikoniske Concorde-plads.

Russere og belarusere vil heller ikke blive tilladt at vise deres nationalitet, hvis de skulle vinde en guldmedalje. Det gælder alt lige fra symboler til nationalsange.

I det tilfælde vil der blive rejst et neutralt flag med sorte bogstaver med påskriften NPA (Neutral Paralympic Athletes, red.). Og det bliver den paralympiske hymne, som spilles på stadion.

Desuden vil deres podieresultater ikke blive noteret på den officielle liste over medaljer.

Den Russiske Paralympiske Komité, som vil sende op mod 125 atleter, kritiserer retningslinjerne og kalder dem "diskriminerende".

- At nægte atleter retten til at vise, at de kommer fra et bestemt land eller at nægte dem at fejre deres sejre med deres nationalsange, er det samme som at nægte dem retten til en national identitet.

- Det er uretfærdigt over for de russiske atleter og er en forskelsbehandling i forhold til atleter fra andre lande, lyder det fra russerne.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har endnu ikke meddelt, om der skal indføres samme retningslinjer over for russiske atleter, der deltager ved OL i Paris. OL finder sted før de paralympiske lege.

IOC oplyser til AFP, at man vil meddele det på et senere tidspunkt.

/ritzau/