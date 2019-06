Rusada vil undersøge 33 sportsudøvere, der alle har modtaget ulovlige behandlinger fra en sportslæge.

Ruslands Antidopingagentur (Rusada) har planer om at køre sager mod 33 atleter på tværs af flere sportsgrene, der er mistænkt for doping.

Det oplyser Rusada mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

Fælles for de 33 atleter er, at de alle er blevet behandlet af en læge, der har brugt ulovlige behandlingsmetoder.

Blandt de 33 mistænkte sportsudøvere skulle være 19 atletikudøvere, hvoraf to har et handicap. Desuden skulle der være fem cyklister, en bokser og en gymnast.

De er alle fra et sportsakademi i Chuvashia i det centrale Rusland, som er et område, der er kendt for atletik.

Rusada siger, at man tidligere har forsøgt at få sportslægen dømt for at hjælpe atleter med at dope sig.

Men retssagen blev droppet, fordi dommeren ikke fandt det bevist, at sportslægens adfærd var kriminel, fordi hun ikke officielt var blevet informeret om, at hendes behandlingsmetoder var ulovlige.

/ritzau/