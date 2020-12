Rusland misser VM og OL som nation, men betragter alligevel torsdagens CAS-dom som en sejr.

Fra fire til to år.

Ruslands karantæne fra store internationale sportsbegivenheder blev torsdag halveret af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Rusland står som nation fortsat til at misse sommer-OL i Tokyo næste år, vinter-OL Kina i 2022 og VM i fodbold i Qatar samme år. Men russerne betragter alligevel dommen som en sejr.

Det fortæller konstitueret chef for Ruslands Antidopingagentur (Rusada) Mikhail Bukhanov.

- Dagens (torsdagens, red.) resultater er en sejr for Rusland, siger han.

- Retten besluttede, at den ikke ville acceptere det grundlag, som Wada havde præsenteret. Det skaber selvfølgelig vigtig præcedens.

Rusland blev sidste år udelukket fra internationale sportsbegivenheder i fire år af Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Årsagen var, at landet havde manipuleret med dopingdata, der er blevet oversendt til Wada fra et laboratorium i Moskva.

Rusada ankede dommen til CAS. Torsdag kom domstolen med sin længe ventede afgørelse.

Den betyder mere konkret, at Rusland som nation ikke kan være med ved OL, paralympiske lege og VM-turneringer frem til 16. december 2022.

Derudover kan landet heller ikke være vært for eller byde på store internationale idrætsbegivenheder i perioden. Repræsentanter fra Ruslands regering må ikke vise sig til olympiske lege, paralympiske lege eller VM-turneringer, med mindre de bliver officielt inviteret af værtsnationen.

Til gengæld får nogle russiske atleter lov til at deltage i en neutral uniform. De må ikke vifte med russiske flag eller fremvise nationale symboler i offentligheden under konkurrencerne. Der bliver heller ingen russisk nationalmelodi at synge med på.

Ruslands sportsminister, Oleg Matytsin, ærgrer sig over, at det officielle Rusland er udelukket fra at deltage.

- Vi mener, at Rusland de seneste år har gjort meget for at udvikle sporten på verdensplan, siger han ifølge nyhedsbureauet RIA Novosti.

Præsidenten for Ruslands Svømmeforbund, Vladimir Salnikov, havde forventet et værre udfald af dommen.

- Men uanset hvad er det virkelig trist, siger han.

Allerede i 2015 konkluderede en rapport, at der var foregået omfattende, statsstøttet dopingsnyd i Rusland. Det fik Wada til at kræve Rusland udelukket fra OL i Rio de Janeiro i sommeren 2016.

Den Internationale Olympiske Komité lod dog de enkelte idrætsforbund afgøre, om russerne måtte være med. Ved vinter-OL i 2018 var Rusland udelukket som nation.

/ritzau/AFP