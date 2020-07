Det Russiske Atletikforbund beder World Athletics om mere tid til at få sagerne i orden efter ubetalt bøde.

Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) har anmodet World Athletics om at udsætte et møde om russiske atleters mulighed for at konkurrere under neutralt flag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP sent tirsdag aften dansk tid.

Forbundet har sendt anmodningen i et brev tirsdag.

Anmodningen kommer i kølvandet på, at Rusland har undladt at betale en bøde i forbindelse med dopingmisbrug og manipulation med dopingprøver.

World Athletics skal efter planen mødes 30. juli for at diskutere situationen omkring Det Russiske Atletikforbund.

Her kan organisationen vælge at ophæve Det Russiske Atletikforbunds tilladelse til at lade sine atleter stille op til konkurrencer under neutralt flag.

Den trussel har længe hængt over hovedet på russerne, efter at det russiske forbund undlod at betale halvdelen af en bøde på 10 millioner dollar svarende til 66 millioner kroner inden deadlinen 1. juli.

Bøden er en del af flere sanktioner mod Det Russiske Atletikforbund for at have forbrudt sig mod internationale antidopingregler.

I brevet skriver Det Russiske Atletikforbund, at man håber, at World Athletics vil "udskyde beslutningen om Rusaf-sagen til en senere dato".

Forbundet har forklaret den manglende betaling med, at organisationen mangler penge.

/ritzau/AFP