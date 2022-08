Lyt til artiklen

Et vredt udbrud kunne have kostet rugbystjernen Michael Lichaa livet.

Den 29-årige australier har de seneste dage været for retten, da han er anklaget for vold i hjemmet.

Det skriver New York Post.

Fredag skulle Lichaa afgive forklaring, og her fortalte han, hvordan han for et stykke tid siden var kommet hjem til en ubehagelig overraskelse.

Han var gået ud i haven, hvor hans nu tidligere forlovede Kara Childerhouse befandt sig sammen med hans bedste ven, Bulldogs-holdkammeraten Adam Elliott. Og det syn der mødte ham er noget, han har haft svært ved at glemme.

»Jeg kunne ikke få billedet af min forlovede, der gav min bedste ven oralsex ud af mit hoved,« fortalte Michael Lichaa i retten fredag om det, der ventede ham, da han kom hjem.

Michael Lichaa startede først med at råbe, og efterfølgende stormede han ind i huset med Elliott lige i hælene. Lichaa blev her så rasende, at han hamrede en knytnæve gennem en glasrude, hvilket betød, han skar sig grimt, mistede næsten 2,5 liter blod og måtte opereres efterfølgende.

Naboer ringede til politiet, da de kunne høre en mand råbe: 'Jeg slår hende fandeme ihjel', og efterfølgende anklagede Childerhouse ham for vold.

Hun har dog ikke vidnet i sagen, for Kara Childerhouse nægtede torsdag at møde op i retten, og politiet kunne ikke få kontakt med hende. Hun forklarede efterfølgende, at hun er gravid og ikke ønskede unødig stress.

Michael Lichaa nægtede sig skyldig i anklagerne om vold mod ekskæresten, men han erkendte dog, at han havde smadret ruden i raseri. Han fortalte desuden, at han havde drukket i 12 timer, inden han kom hjem, og at han i stedet for at være vred i dag prøver at fokusere på at blive et bedre menneske.

»Jeg er glad for, sandheden endelig kom frem. Jeg var meget sikker på sandheden hele tiden. Men nu vil jeg gerne lægge det bag mig og komme videre med mit liv,« sagde Michael Lichaa efter fredagens retssag.

Han takkede sine advokater, sin familie og sin nye forlovede i samme omgang, efter han fik en betinget dom.