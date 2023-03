Lyt til artiklen

Den tidligere rygbystjerne Bryn Hargreaves er blevet fundet død i USA.

Han blev sidst set i starten af januar 2022, hvor han blev meldt savnet af sin arbejdsgiver, da han ikke mødte op på sit arbejde.

Hargreaves spillede flere år som professionel i hjemlandet England, men efter karrieren flyttede han til USA.

Nu bekræfter familien, at han er blevet fundet død tæt på sin hjem efter 14 måneder. Hans forsvinden udløste en kæmpe eftersøgning i nærområdet, og familien hyrede også en privatdetektiv for at finde frem til den forsvundne Hargreaves.

I første omgang mistænkte familien, at han måske kunne have været offer for en forbrydelse, men endnu er intet klarlagt omkring hans forsvinden og dødsårsag.

Hans bror Gareth har bekræftet fundet af brorens lig på Facebook.

'Hvil i fred, Bryn Hargreaves. Det er med utrolig stor sorg, at jeg kan bekræfte, at vi endelig har fundet Bryn efter 14 måneder. Vi kender stadig ikke til dødsårsagen eller til, hvad der egentlig skete 3. januar 2022. Tak til alle, der hjalp i eftersøgningen,' skriver han ifølge flere britiske medier.

Hargreaves' bror David og bor Maria tog undervejs også til USA i forsøget på at finde frem til ham.

Hargreaves stoppede sin rugbykarriere i 2012 efter at have spillet i fire forskellige klubber - Wigan Warriors, St. Helens, Bradford Bulls og Leigh Centurions.