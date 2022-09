Lyt til artiklen

»I år har jeg oplevet det bedste og værste øjeblik i mit liv på et splitsekund.«

Sådan har Cristiano Ronaldos kæreste, Georgina Rodriguez, fortalt på en spansk filmfestival. Det skriver The Sun.

Her satte hun ord på det tragiske tab, der ramte hende og fodboldstjernen tidligere på året.

Tilbage i oktober sidste år kunne de to jublende fortælle, at de ventede tvillinger – en dreng og en pige – men i midten af april i år delte de den triste nyhed om, at de havde mistet deres lille dreng.

Georgina Rodriguez er snart aktuel med sæson to af Netflix-serien 'Jeg er Georgina', og på festivalen fortalte hun, at tabet af deres lille søn kommer til at være en del af det.

»En stor del af mit hjerte blev knust, og jeg spurgte mig selv, hvordan jeg kunne komme videre. Jeg havde svaret tættere på, end jeg troede,« sagde Rodriguez og fortsatte:

»Jeg kiggede ind i mine børns øjne, og der så jeg den eneste vej. At være sammen allesammen,« fortalte hun.

Parret blev i april forældre til datteren Bella Esmaralda, og de har i forvejen datteren Alana Martina sammen.

Derudover har Cristiano Ronaldo tre børn, Cristiano Junior samt tvillingerne Eva og Matheo, fra tidligere, og i den første sæson af Netflix-serien fortalte Georgina Rodriguez, at hun på ingen måde gør forskel på børnene, og hun ser sig selv som mor til dem alle.

Alvaro Diaz, der er en af de ansvarlige for Netflix i Spanien, fortalte på den spanske festival, hvilke overvejelser de havde gjort sig i forhold til at have tabet af den lille dreng med i de nye afsnit.

»Georgina og hendes elskede har oplevet noget meget svært, og fansene kommer til at se, hvordan hun har håndteret det helt naturligt,« sagde han og fortsatte:

»Den nye sæson vil have øjeblikke, der er meget triste og vise, at det hjerteskærende tab, Georgina var igennem, kan ske for en, der ligesom hende har alt, og for en, der ikke har noget,« sagde Alvaro Diaz.