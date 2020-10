Slovenske Primoz Roglic vandt Vueltaens 10. etape og overtager førertrøjen fra Richard Carapaz.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sikrede sig fredag sin tredje etapesejr Vuelta a España og er ny mand i førertrøjen.

Sloveneren vandt 10. etape, da han kørte fra sin store rival til den samlede sejr, Richard Carapaz (Ineos), på en stigning op mod målstregen i Suances i det nordlige Spanien.

Carapaz havde ellers forsøgt at komme væk på den stejle afslutning på den sidste kilometer, men med 100 meter tilbage kørte Roglic ham op og tog sejren.

Før etapen havde Carapaz på løbets førsteplads et forspring på 13 sekunder til Roglic i klassementet.

Da Roglic blev tildelt ti bonussekunder for sejren, annoncerede Vuelta-arrangørerne straks, at Carapaz holdt fast løbets førertrøje med et forspring på tre sekunder.

Stillingen blev dog korrigeret efter få minutter, da Roglic rent faktisk passerede målstregen tre sekunder før de øvrige ryttere i frontgruppen.

Det betød, at Carapaz måtte overdrage førertrøjen til Roglic - de to ryttere er dog noteret for nøjagtig samme tid i klassementet.

Primoz Roglic har tidligere vundet 1. og 8. etape i det spanske etapeløb.

Den 31-årige slovener jagter oprejsning ovenpå Tour de France, hvor han i sidste måned lignede den samlede vinder.

Roglic indtog førstepladsen, men på næstsidste etape - en enkeltstart - gik han ned og blev overhalet af landsmanden og den senere vinder, Tadej Pogacar (UAE).

Magnus Cort (EF) var også med fremme på fredagens etape i Vueltaen, men danskeren måtte nøjes med en 10.-plads.

