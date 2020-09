Sam Bennett fik endelig den Tour de France-sejr, han har stræbt efter i årevis.

Endelig lykkedes det for den irske sprinter Sam Bennett og hans danske assistent Michael Mørkøv at producere den perfekte afslutning på en Tour de France-etape.

Med Mørkøv som trækdyr tog Bennett karrierens første sejr i verdens største cykelløb - en bedrift, der næsten tog pippet fra ham på det efterfølgende pressemøde, der blev indledt med halvgrødet stemme.

- Det er virkelig mærkeligt. Alt virkede på en måde til at gå for perfekt. Jeg var næsten i chok 50 meter fra linjen. Jeg kunne ikke forstå, at det skete. Jeg troede, at der ville komme én og overhale mig, siger Sam Bennett.

På den første uges sprinteretaper blev han nummer to, tre og fire. Fine placeringer, men helt ubrugelige for topsprintere, der kun tæller sejre.

Men da feltet tirsdag nåede de sidste kilometer på île de Ré, kom Quick-Step-toget i svingninger med Michael Mørkøv som dirigent.

- I finalen var Michael så rolig, alt gik super glat. Det var netop, fordi det hele gik så perfekt, at jeg ikke kunne fatte det. Det var et fantastisk stykke arbejde af hele holdet, siger Sam Bennett.

Ireren kom før denne sæson til Quick-Step som afløser for Elia Viviani, der vandt en etape i Touren sidste år.

Året før var det Fernando Gaviria, der stod for de effektfulde afslutninger, og før det Marcel Kittel og Mark Cavendish. Det er store fodspor, Bennett nu træder ned i.

- Så mange store sprintere har været forbi dette hold og leveret varen. Jeg havde brug for at komme til Tour de France og lave dette resultat. Jeg har ventet så mange år på, at det skulle ske, siger Sam Bennett.

/ritzau/