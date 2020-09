Michal Kwiatkowski hylder afdøde Nicolas Portal, som Ineos-holdet savner i Tour de France.

En stærkt bevæget Michal Kwiatkowski hylder Ineos' afdøde sportsdirektør Nicolas Portal efter holdets dobbeltsejr på 18. etape af Tour de France.

Portal døde pludselig i marts blot 40 år gammel.

- En masse mennesker har haft en mening om det, vi har præsteret her i Touren.

- De har sagt, at vi savner "Nico" i bilen. Det ved vi godt. Vi savner ham meget. Men vi må leve med det. Uanset om vi har succes eller ej, vil vi altid huske ham.

- Det er bare svært at beskrive, for vi savner ham meget. Den moral, vi har vist gennem Touren, er inspireret af ham, siger Kwiatkowski på et pressemøde, hvor han må holde lange pauser i sin talestrøm for at samle sig.

Den tidligere verdensmester kørte til målstregen arm i arm med en anden Ineos-rytter, Richard Carapaz. En tiltrængt triumf for det normalt så dominerende hold, der har haft det svært i Tour de France.

Kwiatkowski bekræfter, at de to holdkammerater lavede en aftale, der gav polakken etapesejren, mod at han hjalp Carapaz til at vinde bjergkonkurrencen.

- Når man kører 40-50 kilometer i timen, er det ret kaotisk. Men for Richard var det første mål at hente point til bjergtrøjen.

- Richard sagde bare, at jeg kunne vinde etapen på den betingelse, at han kunne få trøjen med til Paris.

- Så nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg restituerer, så jeg kan hjælpe ham med at forsvare den prikkede trøje, siger Michal Kwiatkowski.

/ritzau/