Erhvervsmanden Christian Stadil og den tidligere Brøndby-stjerne Daniel Agger er begge en del af tatoveringsplatformen Tattoodo ApS.

Selskabet årsrapport er netop blev offentliggjort, og det er ikke sjov læsning for de to herre. Tallene er nemlig røde. Meget røde endda.

Tattoodo ApS har nemlig et underskud på hele 21,4 millioner danske kroner i 2020. Det er dog ikke første gang, at tatoveringsplatformen er ramt af ubehagelige tal.

I 2019 var underskuddet således på 23,3 millioner kroner. Det vil altså sige, at der har været fremgang i løbet af det seneste år.

Ifølge Berlingske er egenkapitalen i virksomheden forsvundet. Den står nemlig på minus syv millioner kroner på nuværende tidspunkt.

Og det er til trods for at flere danske stjerner har smidt penge i tatoveringsprojektet. I 2017 kastede både Nikolaj Coster-Waldau og Bjarke Ingels blandt andet millioner i selskabet.

Tattoodo ApS er et digitalt fællesskab for folk med interesse i tatoveringer. Det blev stiftet tilbage i 2012, og der er blevet brugt mange millioner på at eksponere platformen i udlandet.

Andre kendte investorer i selskabet er Peter Warnøe, som er kendt fra 'løvens hule' på DR og Jan Bech Andersen, der bestyrelsesformand i Brøndby.

Peter Warnøe har seneste været en del i medierne, fordi han er involveret i en uheldig sag om bilagsrod og ulovlige aktionærlån i venturefonden Nordic Eye.

Efter de to store underskud på stribe er Tattoodo Aps nødsaget til at få skudt nogle nye penge ind i projektet.