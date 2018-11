Det er ikke kun øl, popcorn og pølser, der bliver solgt i Telia Parken, når FCK spiller kampe, men også narkotika.

Således oplyser Københavns Politi i en mail til B.T. at man er bekendt med, at 'salg af euforiserende stoffer kan forekomme på stadion i forbindelse med afvikling af fodboldkampe'.

Flere af hinanden uafhængige kilder fortæller til B.T., at salget bliver organiseret af personer med tilknytning til Hells Angels og foregår under den såkaldte Sektion 12-tribune, hvor FCK's mest hårdkogte fans holder til, når FCK spiller hjemmekampe.

»Det er almen kendt, at Hells Angels står bag salget af narkotika i FCK-regi, og Satudarah sidder på salget i Brøndby,« fortæller en person, der ønsker at være anonym, til B.T., og tilføjer, at der primært er tale om kokain.

Ifølge B.T.'s oplysninger har flere ledende figurer i fangruppen Copenhagen Casuals desuden en relation til netop Hells Angels.

Københavns Politi ønsker ikke at bekræfte, at det er personer i relation til Hells Angels, der styrer salget, men skriver:

'Vi kender problematikken på flere stadioner, og som det gør sig gældende med al narkotikahandel, så er det som regel organiserede kræfter, der står bag.'

Har du kendskab til andre stadioner i Danmark, hvor der foregår organiseret salg af narkotika? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Men det er ikke kun i Telia Parken, at organiseret handel med narkotika finder sted.

Telia Parken Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Telia Parken Foto: Mads Claus Rasmussen

Tirsdag kunne B.T. fortælle, at der på Brøndby Stadion ligeledes bliver handlet med narkotika, når Brøndby spiller hjemmekampe. Kilder oplyste i den forbindelse til B.T. at salget primært foregik fra et specifikt toilet under Sydsiden, og det var personer med tilknytning til rockergrupperingen Satudarah, der stod bag.

Det skal stoppe

FCK's pressechef, Jes Mortensen, fortæller til B.T., at klubben ikke har kendskab til, at rockerrelaterede personer handler med narkotika i Telia Parken, men understreger, at det er »komplet uacceptabelt«, hvis det er tilfældet.

»Det vil være naivt at tro, at det ikke skete hos os. Det gør det givetvis, og vi har også taget folk i det, og når vi gør det, så bliver de smidt ud og får karantæne. Vi har videoovervågning i Parken, men der er også steder, hvor vi ikke kan overvåge - eksempelvis på toilettet,« siger Jes Mortensen.

Han forklarer videre, at FCK arbejder tæt sammen med myndighederne for at komme problemet til livs, og at Parkens kontrollører altid visiterer gæsterne.

»Men det kan være svært at finde, hvis det bliver gemt intime steder. Vi ser selvfølgelig gerne, at det helt forsvinder,« siger pressechefen og understreger samtidig, at han ikke vil spekulere i, om det er rockergrupperinger, der står bag.

Lars Thor Jensen, formand for FCK's fanklub, kan heller ikke afvise, at narkosalget finder sted, men understreger samtidig, at fanklubben tager kraftigt afstand fra det, hvis det er tilfældet.

»Det ville være naivt at tro, men det gør det også mange andre steder i samfundet, og det er noget, som klubben og i særdeleshed politiet bør handle på.«