Jess Learmonth og Georgia Taylor-Brown var langt foran konkurrenterne, så rivalerne tog hinanden i hånden, da de løb over målstregen.

Det skulle de ikke have gjort.

For i stedet for en første- og en andenplads til de britiske triatleter, blev de begge diskvalificeret. Øjeblikkeligt.

Reglerne siger det tydeligt: 'Atleter, der kommer i mål samtidig, men ikke gør nogen indsats for at adskille sluttiderne fra hinanden, vil blive diskvalificeret.'

Jess Learmonth og Georgia Taylor-Brown løber over stregen hånd i hånd. Vis mere Jess Learmonth og Georgia Taylor-Brown løber over stregen hånd i hånd.

Og Jess Learmonth og Georgia Taylor-Brown måtte også forlade Tokyo, hvor konkurrencen blev afviklet, uden præmiepenge på henholdsvis 125.000 og 85.000 kroner.

Den britiske duo tog dog ikke så tungt igen. Det har de begge givet udtryk for på Instagram.

'Jeg føler, at vi viste vores sport frem på den rette måde, og vi viste forhåbentlig de unge atleter, at de ikke altid handler om at vinde. I stedet for en førsteplads har jeg nu fået den første diskvalifikation ud for mit navn. Nogle gange handler det om bare at nyde det, og det gjorde jeg,' skriver Jess Learmonth.

'Vi er alle ekstremt konbkurrence-mindede, og vi arbejder hårdt, men vi er også venner og passer på hinanden - og det betyder mere end noget andet. Men jeg vil også godt undskylde for det postyr, vi har skabt. Det var aldrig meningen,' skriver Georgia Taylor-Brown.

Situationen kunne minde lidt om en episode for tre år siden, da triatleten Jonathan Brownlee var på vej mod sejren, men fik det dårligt og var ved at falde om. Han blev derfor indhentet af sin storebror, Alistair Brownlee, der hjalp ham i mål.

Men da han på de sidste meter skubbede sin lillebror først over målstregen, blev de ikke diskvalificeret dengang i 2016.

Jess Learmonth og Georgia Taylor-Brown deltog i en triatlon-konkurrence i Tokyo ved Odaiba Marine Park, og den fungerede som et test-arrangement inden OL næste år samme sted.

Det gik dog ikke helt uden problemer, da svømmedelen af konkurrencen for para-atleter måtte aflyses på grund af for mange E.coli-bakterier i vandet.

Også den afdeling, Jess Learmonth og Georgia Taylor-Brown deltog i, blev ramt.

Her blev løbsdistancen skåret ned fra 10 km til 5 km på grund af ekstrem og fugtig hede.

Derfor kvalificerede ingen sig til OL.