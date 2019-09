Fra stram kostplan til... ja, fristende kagebord.

For Rikke Møller Pedersen har skiftet fra topsvømmer til tv-vært givet nye udfordringer, der skal klares i hverdagen.

»Der er rigtig mange fra svømmemiljøet, der kigger på mig og siger, at de troede, at jeg ville være blevet fed, da jeg stoppede karrieren, for de ved, hvor glad jeg er for kage. Men jeg holder meget måde. Det føles, som om jeg ikke spiser længere, fordi jeg 'kun' kan spise som et almindeligt menneske nu,« siger den tidligere topsvømmer til Se og hør.

Hun har tidligere været vant til at skovle kalorier i sig for at give den trænede krop energi.

Det har ikke længere været nødvendigt, efter at hun tidligere på året sagde stop og begyndte en karriere som sportsvært på TV 2.

Omvendt skal hun passe på ikke at spise for meget. Med måde.

»Jeg havde ikke dårlig samvittighed, når jeg spiste et stykke kage før, for jeg vidste, at jeg nok skulle forbrænde kalorierne. Det er værre nu, men jeg giver mig selv lov til at slappe mere af,« siger Rikke Møller Pedersen til Se og hør.

Hun fortæller videre, at hun nu holder sig i form ved at dyrke andet et svømning. I stedet har hun kastet sig over beachvolley og tennis. Det sker sammen med 'mennesker, jeg kan lide, og som jeg kan tale med samtidig'.

Da Rikke Møller Pedersen fik tilbuddet om at blive vært hos TV 2 Sport, var hun i begyndelsen i tvivl.

Det har hun tidligere fortalt til B.T.

»Jeg var selvfølgelig vildt glad og overrasket. Men jeg ville også gerne føle, at jeg kunne bidrage med noget og samtidig føle, jeg kunne blive god til det. For jeg er en person, der går 100 procent ind i tingene. Men det føler jeg heldigvis nu,« har hun sagt.

Rikke Møller Pedersen har stadig verdensrekorden på 200-meter-bryst-distancen. Den satte hun for lige over seks år siden.