Bjarne Riis er en del af Tour de Frances inderkreds for første gang, siden han i 2013 solgte sit cykelhold.

Som aktiv cykelrytter kørte han Tour de France ni gange. Han vandt løbet i 1996 og var siden en fast figur i Tour-feltet gennem næsten halvandet årti som leder af det daværende Team CSC og siden Team Saxo Bank.

Nu er Bjarne Riis tilbage i Tour de Frances inderkreds for første gang, siden han i 2013 solgte sit hold til Oleg Tinkov. Tilbage i det løb, der om noget har præget hans efterhånden lange liv i professionel cykelsport.

- Jeg tror, at det er mit 22. eller 23. Tour de France. Så jeg har helt klart et særligt forhold til løbet. At jeg har vundet det, gør det bare endnu mere specielt.

- For mig har Touren altid været exceptionelt og fantastisk. Både som rytter og i de andre roller, jeg har haft, siger Bjarne Riis.

Fra starten af denne sæson har han været den øverste sportsligt ansvarlige på NTT, der foreløbig har haft pæn succes med den 56-årige herningenser i staben.

Syv sejre er det foreløbig blevet til i 2020. Dermed har NTT allerede vundet lige så mange løb som i hele sidste sæson.

Holdets danske Tour-rytter, Michael Valgren, mener da også, at Riis' comeback på sportens øverste niveau har været en succes.

- Han har så meget viden og er en respekteret fyr i hele cykelverdenen. Når han taler, lytter man. Bjarnes store styrke er, at han får alle til at føle sig vigtige. Om det så er rytteren, pressemedarbejderen eller kokken, siger Valgren.

Både som rytter og holdejer har Riis været vant til at være en del af nogle af Tour-feltets største hold.

Det er anderledes på NTT, der har mere beskedne ambitioner og er kommet til Frankrig uden klassementryttere. Fokus er udelukkende på at gøre det godt på de enkelte etaper.

- Der er et stort arbejde, der skal gøres i Touren. Jeg er meget spændt på, hvordan de store hold vil gribe løbet an og i det hele taget, hvordan det vil forme sig.

- Jeg har været meget overrasket over, hvor stærkt, der er blevet kørt siden genstarten, og det skal blive interessant at se, om rytterne kan køre sådan i tre uger i træk, siger Bjarne Riis.

/ritzau/