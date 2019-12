Da Tamara Ecclestone, hendes mand og datter forlod hjemmet, slog tyvene til.

Ifølge engelske medier var udbyttet svimlende: Smykker for intet mindre end 450 millioner kroner.

»Jeg kan bekræfte, at der har fundet et indbrud sted,« siger en talsmand for familien kortfattet ifølge Mirror:

»Tamara og familien er selvfølgelig rystede og vrede over episoden.«

35-årige Tamara Ecclestone er datter af den tidligere Formel 1-boss - og stadig voldsomt velhavende - Bernie Ecclestone, og det var fredag aften, at hun havde ubudne gæster.

Indbruddet skete få timer efter, at familien havde sat sig i et fly og forladt landet. Engelske medier skriver, at det familiens bolig i det eksklusive Kensington-område i London ellers er ekstremt velbeskyttet.

Der skulle angiveligt have været tre tyve, der kom ind i boligen - til en værdi af knap 650 millioner kroner - skulle været kommet ind i ejendommen via haven.

Herefter skulle de have fundet pengeskabene, der var skjult i familiens påklædningsværelser.

De befandt sig i boligen i 50 minutter.

»Det er et chokerende indbrud, fordi det er et af de mest sikre huse i London og en af de mest sikre gader i London,« siger en anonym nabo ifølge Mirror.

Også politiet har bekræftet, at der har fundet et indbrud sted.

Tamara Ecclestone er arving til Bernie Ecclestones milliardformue.