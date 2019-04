Anna Skade Nielsen blev nummer syv ved et World Cup-stævne i Beijing og sikrede en OL-kvoteplads til Danmark.

Dansk skydning bliver repræsenteret med mindst to atleter ved OL i Tokyo i 2020.

Det står klart, efter at riffelskytten Anna Skade Nielsen tirsdag blev nummer syv ved et World Cup-stævne i kinesiske Beijing i disciplinen ti meter riffel.

Det oplyser Dansk Skytte Union i en pressemeddelelse.

I forvejen havde 38-årige Jesper Hansen sikret en kvoteplads i skeetskydning ved et andet stævne for lidt over en uge siden.

21-årige Anna Skade Nielsen har imponeret i sit første år som senior og blev blandt andet nummer fem ved EM i marts.

Tirsdag deltog hun i sit første World Cup-stævne i Beijing, og hun strøg i finalen efter en flot kvalifikation.

I kvalifikationen i Beijing blev Anna Skade Nielsen med 628,3 point nummer otte, som akkurat var nok til en finaleplads.

Allerede inden finaledysten var det en realitet, at Danmark var sikret en OL-kvoteplads, da seks af de otte skytter i finalen allerede havde opnået pladser ved næste års olympiske sommerlege i Tokyo.

World Cuppen i Beijing fortsætter i de kommende dage, og her kæmper flere danske skytter både for medaljer og yderligere OL-kvotepladser til Danmark.

