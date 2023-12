Andreas Helgstrand er udelukket fra landsholdet i hele 2024. Dermed må han vinke farvel til drømmen om OL.

Dressurrytteren Andreas Helgstrand må skyde en hvid pil efter OL i Paris næste år.

Dansk Ride Forbund har besluttet, at hans udelukkelse fra landsholdet skal gælde i hele 2024. Det sker, efter at en dokumentar på TV 2 har afsløret voldsomme træningsmetoder i Helgstrands stutteri.

- Der bliver ikke noget OL. Det er helt udelukket, siger den fungerende formand for Dansk Ride Forbund, Jakob Ravnsbo, til Nordjyske.

Dokumentaren påviste ved hjælp af skjult kamera, hvordan heste på Helgstrand Dressage blev behandlet dårligt.

Der blev anvendt kontroversielle træningsmetoder, ligesom flere heste havde sporemærker og striber efter pisk.

I første omgang valgte rideforbundet at udelukke Andreas Helgstrand fra landsholdet på ubestemt tid. Nu gælder udelukkelsen altså i første omgang frem til 1. januar 2025.

Ravnsbo oplyser til Nordjyske, at det ikke er givet, at Helgstrand til den tid vil være aktuel for landsholdet. Efter den dato kan forbundet "begynde at tale om, om han kan komme tilbage", lyder det.

46-årige Andreas Helgstrand har en succesfuld dressurkarriere bag sig. Han var med på det danske hold, der vandt bronze ved OL i Beijing i 2008. Det er også blevet til både sølv og bronze ved VM.

I en skriftlig kommentar til Nordjyske siger Helgstrand, at han har modtaget beskeden fra rideforbundet med ærgrelse.

- Jeg har altid været stolt over at repræsentere Danmark på landsholdet, og jeg havde også set frem til at måske ride for Danmark ved OL. Derfor er jeg selvfølgelig meget ærgerlig over Dansk Ride Forbunds beslutning. Jeg tager beslutningen til efterretning, siger Andreas Helgstrand.

Dansk Ride Forbund vil også indstille til disciplinærudvalget, at der bliver rejst sag mod Helgstrand for brud på forbundets etiske retningslinjer.

