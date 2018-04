Midt i forbederelserne til en af årets største turneringer er Tiger Woods (igen) havnet i en uheldig sag.

Ifølge TMZ har golfspillerens brud med Kristin Smith udviklet sig at blive en grim affære. Og en juridisk affære.

På grund af en... affære.

Parret gik fra hinanden i 2017, at forholdet havde varet i cirka to år, og i den forbindelse skrev Kristin Smith under på en fortrolighedserklæring.

Den vil hun nu ifølge TMZ bryde, fordi hun har siden har fundet ud af, at Tiger Woods havde en affære med i hver fald én anden kvinde undervejs.

Dermed minder sagen en smule om dengang i 2009, hvor det under enorm medieopmærksomhed kom frem, at Tiger Woods havde været sin hustru, Elin Nordegren, utro med adskillige kvinder. De blev skilt året efter.

Og den nye sag skulle angiveligt have udviklet sig eksplosivt, fordi Tiger Woods skulle have truet Kristin Smith med at offentliggøre afslørende billeder af hende, hvis hun fortæller om forholdet. Sidste år oplevede en anden af Tiger Woods' ekskærester - skisportsstjernen Lindsey Vonn - rent faktisk, at nøgenbilleder af hende kom i omløb på nettet på grund af en hacker. Læs mere om det her:

Tiger Woods er først for nylig vendt tilbage til golftoppen, efter sidste års skandale, hvor han blev fundet sovende i sin bil, påvirket af flere forskellige stoffer.

Masters, som er en af golfsportens major-turneringer, spilles 5.-8. april.