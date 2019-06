René Holten Poulsen brugte et opsamlingsheat for at komme i finalen i 1000 meter enerkajak ved European Games.

Medaljehåbet lever for René Holten Poulsen i 1000 meter enerkajak ved European Games.

I tirsdagens opsamlingsheat blev den tidligere verdensmester nummer tre, og akkurat de tre bedste indløste billetter til finalen.

René Holten formåede i første omgang ikke at indløse direkte billet til A-finalen, da han tidligt tirsdag morgen var med til at skyde kajakkonkurrencerne i gang i Minsk.

Således sluttede han på tredjepladsen i sit indledende heat i 1000 meter enerkajak.

Kun nummer et ville kvalificere sig direkte til A-finalen, og førstepladsen var danskeren aldrig i nærheden af.

Portugiseren Fernando Pimenta lagde sig hurtigt komfortabelt i spidsen, og der blev han resten af løbet.

René Holten lå nummer to halvvejs, men på de sidste 500 meter blev han overhalet af hviderusseren Aleh Yurenia, der sluttede på andenpladsen.

Derfor skulle han senere tirsdag ud i opsamlingsheat i forsøget på at nå A-finalen. Og det lykkedes uden de store problemer, da han lå blandt de forreste fra start til slut.

Danskeren har generelt haft svært ved at følge med de bedste i 2019, og han kom heller ikke til Minsk med de store guldforhåbninger, fortalte han mandag.

Målet er at mindske afstanden til de bedste som et skridt på vejen, inden han skal formtoppe ved VM i august, hvor der er OL-pladser på spil.

Tirsdag stillede René Holten også op i det indledende heat med Nils Jensen Boe i 1000 meter toerkajak, og det gik ikke så godt.

Den danske duo sluttede klart sidst i feltet. Også her venter et opsamlingsheat tirsdag eftermiddag.

/ritzau/