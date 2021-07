Kajakroeren René Holten Poulsen er aktuel i en ny dokumentarserie, som han har lavet i samarbejde med TV 2.

Men selvom de to første afsnit af 'Den forbandede OL-drøm' er tilgængelige, har hovedpersonen ikke set det færdige resultat.

»Det her er ikke et angreb på medierne i Danmark, men jeg har lært, at ting ikke altid bliver, som man forventer. Derfor har jeg ikke set det endnu. Jeg har oplevet, at mit forbund spørger, hvorfor jeg har sagt visse ting, hvor det blot skulle være en brøkdel af interviewet,« siger han til B.T.

32-årige René Holten Poulsen tilføjer, at dokumentaren har været undervejs i halvandet år, og han synes, det har været fedt at arbejde sammen med TV 2.

32-årige René Holten Poulsen. Foto: Szilard Koszticsak

'Den forbandede OL-drøm' har blandt andet fokus på de mentale problemer, som kajakroeren oplevede efter legene i Brasilien i 2016. Her var han et af Danmarks største medaljehåb, men kom hjem uden metal.

»Jeg har det godt nu. Da jeg krydsede målstregen i mit seneste kvalifikationsstævne, blev det mentale traume skubbet væk. Jeg føler, jeg har arbejdet mig forbi det. Men det betyder selvfølgelig ikke, jeg har glemt OL i 2016.«

'Intet er personligt møntet på/mod andre, det er blot en fortælling om, hvordan jeg har oplevet rejsen.'

Sådan skrev René Holten Poulsen i et opslag på det sociale medie Facebook mandag. Og det er der en helt bestemt årsag til.

Foto: Linda Kastrup

»Jeg mener ikke, at jeg har været personlig over for nogen eller langet ud efter folk. Men jeg ønsker ikke, at nogen føler sig trådt på, og derfor skriver jeg lidt undskyld på forhånd. Men ved aldrig, hvordan folk reagerer, når de først ser den.«

Danskeren siger afsluttende, at det har været en anelse grænseoverskridende at lave dokumentaren, mens han ligeledes sætter ord på, hvad der skal ske nu. Holten glippede OL-kvalifikationen og skal derfor ikke til Tokyo, hvor OL begynder allerede i næste uge.

»Jeg taler gerne om tingene, men det har været lidt grænseoverskridende, at det hele pludselig kom meget tæt på. Heldigvis har jeg primært fået positiv feedback fra folk.«

»Jeg har lige nu fuldt fokus på min træning. Jeg forbereder mig til VM på hjemmebane i september, hvor der skal dystes i de olympiske discipliner.«