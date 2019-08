Kajakroeren René Holten Poulsen var på vandet for første gang og indledte med en plads i VM-semifinalen.

René Holten Poulsen indledte torsdag VM i Ungarn med en sikker plads i semifinalen i 1000 meter enerkajak.

Det blev til en en andenplads i indledende heat, og han er dermed klar til fredagens semifinale.

- Selv om jeg fik et par dårlige første tag, så er jeg fint tilfreds med de første 500 meter.

- Men jeg faldt lidt sammen til sidst, og det skal blive bedre, hvis jeg skal i finalen, lyder det fra René Holten i en pressemeddelelse.

På en vindblæst robane i ungarske Szeged førte René Holten an i løbets begyndelse, og danskeren lå foran konkurrenterne midtvejs i løbet, beskrives det i meddelelsen.

Han gik lidt ned på de sidste 500 meter, hvor hviderusseren Aleh Yurenia, der senest vandt bronze ved European Games for to måneder siden, begyndte at røre på sig.

Hviderusseren trak forbi danskeren, der dog holdt fast i andenpladsen og dermed kvalificerede sig til semifinalen.

I fredagens semifinale skal René Holten dyste mod blandt andre Josef Dostal fra Tjekkiet og franskmanden Etienne Hubert.

