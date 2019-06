Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt er en sejr i respektive semifinaler fra at mødes i European Games-finale.

Når Danmarks to bedste damesingler i badminton, Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt, lørdag eftermiddag går ind til deres respektive semifinaler ved European Games, er det med planen om at skabe en ren dansk finale søndag.

- Vi må håbe, at det sker. Det ville være sindssygt fedt for både os og for dansk damesingle, siger Line Kjærsfeldt.

Hun er forsvarende mester i turneringen og topseedet, mens Blichfeldt er seedet som nummer to. På verdensranglisten, der blev opdateret tirsdag, ligger de side om side som nummer henholdsvis 19 og 20.

Med andre ord er der basis for en god rivalisering, men sådan ser Kjærsfeldt ikke på det.

- Jeg ser os mere som sparringspartnere end som konkurrenter. Selvfølgelig er vi også konkurrenter, men vi træner langt mere sammen, end vi er ude til turneringer, siger Kjærsfeldt, der var fanebærer ved åbningsceremonien.

- Er vi ikke sparringspartnere, er der ingen af os, der når det, vi begge gerne vil. Men står vi og skal møde hinanden, smider man alt andet til side og gør alt for at vinde.

Hun understreger, at deres gode træningssamarbejde har været en vigtig faktor for, at de har skabt gode resultater og har rykket sig op af ranglisten.

- Når vi træner, er det 100 procent hver gang. Vi har fundet en god rytme og træningsmåde sammen i forhold til, at vi begge har fået meget erfaring med at spille mod asiaterne, og vi er begge blevet mere boldsikre og hurtigere.

- Det gode træningsmiljø har løftet vores niveau. Både Mia og jeg har lavet rigtigt gode resultater det seneste års tid, og folk er begyndt at lægge mærke til det, lyder det fra Kjærsfeldt.

Hun satser på at genvinde European Games-turneringen, men der er også vigtige point at hente til OL-kvalifikationen.

- Det svarer til EM, så jeg vægter den højt, selv om der ikke er asiater med. Og så er der mange point til OL-kvalifikationen, selv om jeg forsøger ikke at tænke for meget på det, siger den forsvarende mester.

Kjærsfeldt skal i sin semifinale møde den tredjeseedede brite, Kirsty Gilmour, mens Mia Blichfeldt skal op mod russeren Evgeniya Kosetskaya, der er fjerdeseedet.

Semifinalerne spilles fra klokken 12.20 dansk tid.

/ritzau/