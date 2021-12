Rekordspilleren Buster Juul trækker også i næste sæson i den røde trøje for Aalborg Håndbold.

Den populære spiller, der er fast inventar på klubbens venstre fløj, har forlænget samarbejdet med to år, så aftalen nu løber til 2024.

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelse.

Dermed kan Buster Juul tage hul på sin tiende sæson for Aalborg Håndbold, der har givet ham kamprekorden for holdet.

»Jeg er selvfølgelig meget stolt af, at jeg er den spiller, der har spillet flest kampe for Aalborg Håndbold nogensinde. Jeg er virkelig glad for at være her og ser hver gang frem til at trække den røde trøje over hovedet – og jeg glæder mig til at jagte endnu flere titler med den her klub,« siger Buster Juul.

Han står noteret for hele 333 kampe og 1070 mål.

Men udover at holde kamprekorden, bliver Buster Juul også den spiller i klubbens historie, der har spillet flest sæsoner.

»Buster er en vigtig del af holdet både på og uden for banen og har med sine ni sæsoner

været med til at skabe den identitet, der er indbegrebet af Aalborg Håndbold – og har en

stor andel i, hvor vi er i dag,« siger direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Sidst han forlængede med klubben var det en kort aftale, fordi han luftede muligheden for at prøve sig af i udlandet, hvis det rette tilbud kom.