Camilla Andersen har grund til at være glad.

Hendes rejseselskab Travel Sense har haft det bedste år nogensinde. Med afstand.

Det skriver Finans.dk.

Overskuddet for 2022 lander på 6,88 millioner kroner, og det er mere end ottedobling end 2021s godt 800.000 kroner i plus, og knap en firedoblingi forhold til overskuddet på 1,8 millioner kroner i 2019.

Som Camilla Andersen skriver på LinkedIn:

»Jeg er så stolt over det her regnskab. Det kan godt være. at Travel Sense ikke er de største, men vi er virkelig gode,« lyder det.

Samtidig blev omsætningen fordoblet i år til 92,3 millioner kroner, og faktisk havde Camilla Andersen netop håbet på, at situationen ville udvikle sig sådan for hendes lille rejseselskab med fokus på sportsrejser.

Efter de magre og svære år med corona.

»De store virksomhedsgrupper, vi har haft som kunder gennem årene, har ikke været ude at rejse i to-tre år. Og så er 2022 blevet det år, hvor de allesammen skulle rejse samtidig,« siger den tidligere håndboldlandsholdsspiller til Finans.dk.

Det gode 2022 har samtidig betydet, at Travel Sense har kunnet afbetale hele baduljen af statsgaranterede lån, som blev optaget for at klare sig gennem coronatiden, tilbage før tid.

Selskabet er i dag gældfri.