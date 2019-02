Han er 26 år. Han spiller baseball.

Og så har Manny Machado efter alt at dømme sikret sig den største kontrakt i amerikansk sport.

Ifølge en striber medier (som ESPN eller Reuters) er den rekordstore aftale på plads.

Manny Machado skal i de næste 10 år spille for San Diego Padres - og for det får han 300 millioner dollars. Det svarer til lige under to milliarder danske kroner, helt præcist 1.982.100.000 kroner.

Bum.

Der har endda været kamp om baseballspilleren, der er en såkaldt infielder.

Andre klubber har også haft præsenteret ham for gigantiske tilbud, men det ser ud til, at han har valgt San Diego Padres.

Endnu har ingen bekræftet den endelige kontrakt.

»Ingen aftale er på plads. Vi fortsætter forhandlingerne,« siger Padres-ledelsen i skikkelse af formand Ron Fowler til The Athletic.

Alt skulle dog være på plads ifølge amerikanske medier, og Manny Machado mangler kun at gennemgå de fysiske tests.

Manny Machado har været en såkaldt free agent, hvor han som kontraktløs frit har kunne forhandle med alle klubber, efter at hans aftale med Los Angeles Dodgers var udløbet. Det er derfor, at han har kunnet sikret sig en så lukrativ løn.

Amerikaneren med dominikanske rødder kom ind i MLB-ligaen i 2012 hos Baltimore Orioles, og han har været en stjerne lige siden.

Fire gange karrieren har han været på sæsonens All Star-hold.