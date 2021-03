Der blev slået rekorder, da Spillemyndigheden fik medhold i byretten.

Instansen har fået blokeret hele 55 hjemmesider, der udbyder ulovligt spil. Det er det højeste antal i historien.

»En af vores fornemste opgaver er at beskytte spillerne mod ulovligt spil. Samtidig skal vi sikre, at de udbydere, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, kan drive deres virksomhed under ordnede forhold,« siger direktør i Spillemyndigheden, Anders Dorph i en pressemeddelelse.

»Det rekordhøje antal viser tydeligt, at der er behov for den målrettede indsats, og vi vil derfor opretholde det øgede fokus i fremtiden.«

De 55 ulovlige hjemmesider er fordelt således: 32 af dem indbefatter ulovligt udbud af væddemål, onlinekasino og lotteri, mens 32 udbød såkaldt skinbetting. Det er spil, hvor man spiller om virtuelle genstande og ikke penge.

I en tid hvor reklamer for spil- og bettingfirmaer er stærkt til stede på eksempelvis tv-stationer, er Spillemyndigheden gået hårdt til værks mod steder, der udbyder spil til danskerne uden tilladelse.

Sagen udviklede sig til at være af principiel karakter, da de anklagede udbydere hævdede, at man kun kunne blokere deres sider, hvis Spillemyndigheden kunne bevise, at de var blevet benyttet af danskere.

Men retten gav Spillemyndigheden medhold. Nu har de ulovlige spilleudbydere kæret byrettens afgørelse til landsretten.

Det er syvende gang i historien, at Spillemyndigheden går i retten for at blokere ulovlige spil.

Første gang Spillemyndigheden begyndte at blokere hjemmesider var i 2012.

Siden da er der blokeret 145 hjemmesider i alt. Altså var der blokeret 90, inden den nylige kendelse fra byretten.