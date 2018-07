Der er ikke noget, Vilhelm Schomacker hellere vil end at deltage i det 50. Eremitageløb søndag 7. oktober. Men desværre koster en dårlig ryg den 96-årige guldsmed fra Frederiksberg aldersrekorden i jubilæumsløbet i Dyrehaven.

I 2002 løb den 96-årige dansk/canadier Jan Eisenhardt sit sidste løb i den ikoniske skov. Vilhelm Schomacker fylder 97 år 27. august og ville have overtaget rekorden, hvis det ikke var på grund af smerterne i ryggen.

»Det kunne have været sjovt at være den ældste, der har gennemført Eremitageløbet. Lysten er der. Men jeg har i nogle år kæmpet med en skæv ryg, som ingen har kunnet hjælpe mig med at få rettet op, selv om jeg har konsulteret mange læger og andre eksperter,« siger han.

»Det er ellers ikke, fordi jeg har lagt motionen på hylden. Jeg træner hver dag med stave og går jævnligt rundt om søerne. Og det giver jo også kondition, når man går til gymnastik to timer om ugen og bor på fjerde sal og skal op og ned ad trapperne. En bridgedag om ugen hygger jeg mig også med. Lægerne siger, at jeg bare skal mase på, så det gør jeg.«

Under alle omstændighederne kommer Vilhelm Schomacker i Dyrehaven 7. oktober. Fem familiemedlemmer løber med i løbet, der startede motionsbevægelsen, og som Vilhelm har gennemført 44 gange

Mange tusinde hyldede sidste år den legendariske guldsmed, som stående på broen fyrede startskuddet af til det 49. E-løb. Aldrig har man hørt så bragende klapsalver på stierne ned fra Fortunen.

Vilhelm Schomacker startede med at løbe, da børnene gav ham et par løbesko i 50 års fødselsdagsgave. I 2011 blev han kåret som årets mandlige eremitageløber og hædret med B.T.s sølvfad og et kunstværk af maleren og grafikeren Gorm Eriksen.

Siden 1985 har B.T. kåret årets mandlige og kvindelige eremitageløber. To motionister, som lever op til løbets idé: Regelmæssig træning for sundhed og velvære. Har du et emne til den ærefulde titel, så mail til medlem af løbsledelsen, journalist Peter Fredberg, fred@bt.dk

