Regeringen vil forbyde, at "kendte sportsfolk og andre autoriteter" kan medvirke i reklamer for pengespil.

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til TV 2 News, forud for at regeringen onsdag indleder forhandlinger med Folketingets partier.

- Vi kan se, at flere børn og unge kommer i problemer med spil, siger ministeren.

Samtidig siger han, at reklamer med for eksempel et kendt ansigt fra sportsverdenen "formentlig" er noget af det, børn og unge spejler sig i.

Opdateres...