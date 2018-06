Regeringstoppen vil ikke acceptere Københavns Kommunes nej til at åbne kommunekassen for at huse Formel 1.

København. - Regeringen er klar til at skyde nogle penge ind i afholdelse af Formel 1 i Danmark. Men vi mener ikke, at det er rimeligt, at den by, der afholder et så stort arrangement, ikke også bidrager økonomisk, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Meldingen blev fredag leveret på et møde mellem finansministeren og overborgmester Frank Jensen (S). Det skriver Politiken torsdag.

Kristian Jensen nævner, at byer som Odense, Herning og Horsens per tradition lægger mange kommunale kroner, når de kandiderer som værtsbyer for store mesterskaber eller etaper i Giro d'Italia og Tour de France.

- Vi beder alle mulige andre byer om at være med, når de får en stor sportsbegivenhed forbi. Derfor er det også rimeligt, at Københavns Kommune er med, siger finansministeren til Politiken.

Han fortæller, at Finansministeriet i disse dage skriver på et officielt brev til Københavns Kommune med besked om, at "hvis vi skal videre ad den her vej, har vi i regeringen en forventning om, at Københavns Kommune også skal være klar til at bidrage økonomisk til afholdelsen af Formel 1 i Danmark".

Frank Jensen har blot et enkelt mandats flertal på Rådhuset for at fortsætte dialogen med regeringen og Formel 1-arrangementets idémænd, tidligere minister Helge Sander (V) og Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen.

Både Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale er imod at lægge asfalt til Formel 1.

Og fra flere sider i S-gruppen på rådhuset er der udtalt skepsis over for at godkende arrangementet, hvilket kræver københavnsk godkendelse for at kunne bruge vejene.

