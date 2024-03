Christian Horner blev af kollega anklaget for upassende opførsel. Undersøgelse medfører, at klagen afvises.

Red Bull-teamchef Christian Horner ventes at beholde sin post, efter at anklager om, at han skal have udvist upassende opførsel, er blevet afvist.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det østrigske Red Bull GmbH, som ejer Formel 1-holdet Red Bull Racing, igangsatte tidligere på måneden en uafhængig undersøgelse af sagen.

Det skete, efter at en kvindelig kollega havde klaget over 50-årige Christian Horner.

- Den uafhængige undersøgelse af anklagerne mod Hr. Horner er færdig, og Red Bull kan bekræfte, at klagen er blevet afvist. Klageren har retten til at anke, lyder det fra Red Bull i en udtalelse onsdag.

- Red Bull er sikker på, at undersøgelsen har været retfærdig, grundig og upartisk. Undersøgelsens resultater er fortrolige og indeholder privat information om parterne og om tredjeparter, som har hjulpet med efterforskningen.

Af samme årsag kommer virksomheden ikke til at kommentere yderligere på sagen, lyder det videre.

Det fremgår ikke, hvilken form for upassende opførsel Christian Horner blev anklaget for at have udvist.

Ifølge nyhedsbureauet dpa har Horner tidligere afvist kollegaens klage vedrørende hans adfærd.

Han har ikke kommenteret på undersøgelsens afgørelse.

- Red Bull vil fortsat stræbe efter at møde de højeste standarder som arbejdsplads, står der i videre udtalelsen fra Red Bull.

Christian Horner har arbejdet for Red Bull, siden Red Bull Racing i 2005 entrerede Formel 1.

/ritzau/