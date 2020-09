At blive mor vækker et væld af følelser i kroppen. Det kan Rebecca Laudrup skrive under på.

I et nyt og ærligt på bloggen 'BeeATraveler' fortæller hun, hvordan hun elsker at være på barsel og nyder tiden med datteren Ellen. En tid, der går alt for stærkt.

Der er dog også en anden følelse, hun har mærket, og det er ensomheden.

For selvom hun både har gode venner og en skøn familie, er hun en af de første i sin omgangskreds, der har fået en baby.

»Jeg kan mærke ensomheden, når jeg kommer til at tænke på, at mine bedste venners børn kommer til at være yngre end min egen. Jeg kan mærke ensomheden om natten, når jeg er allermest træt, og jeg får dårlig samvittighed over, at jeg synes, det er hamrende irriterende, at mit barn er sulten,« lyder det fra Rebecca Laudrup, der fortsætter:

»Jeg kan mærke ensomheden, når jeg står og trøster min utrøstelige baby, og Frederik kommer hjem fra arbejde, og jeg får fyret en “jeg har det så hårdt”-kommentar af, fordi han er den på job,« forklarer hun.

En følelse, der kommer af, at hun ikke kan gøre, som hun vil længere, fordi hun har et ansvar. Både overfor sin lille datter men også for sin familie generelt.

Dog slår Rebecca Laudrup også fast, at det ikke er en følelse, der bliver hængende i kroppen ret længe ad gangen.

Hun ville aldrig bytte sit nuværende liv for noget, og hun elsker at kunne bruge tiden med sin familie, alt imens veninderne er på restaurant eller dates.

Og rollen som mor elsker hun - også selvom det kan være svært af og til.

»Det er dog vigtigt at understrege, at ligeså fantastisk som det er at blive mor, ligeså hårdt er det også. Fuck. Ja, undskyld mig sprog. Men jeg har i hvert fald to gange om dagen et ‘fuck, hvad har jeg rodet mig ud i’-øjeblik, hvor jeg ikke ved, om jeg skal grine eller græde, hvor jeg føler mig overflødig, eller forvirret, eller så pokkers træt, at jeg har lyst til at skrige ned i en pude,« fortæller Rebecca Laudrup, der udover at være blogger også er forfatter.

Sådan et øjeblik havde hun eksempelvis for nogle dage siden, da datteren på en gåtur blev utilfreds.

Det resulterede i, at Rebecca Laudrup måtte smide alt hvad hun havde i hænderne og amme på en kantsten.

»Jeg følte mig både latterlig og sej, på en og samme tid. Men det var først da de anerkende ord fra en anden mor, som kom gående forbi og smilte så sødt til mig, at det gik op for mig, at vi har alle været der. Vi har alle nogen ‘fuck’-øjeblikke i løbet af dagen, ugen eller måneden,« fortæller hun.

Det er ikke første gang, Rebecca Laudrup taler om ærlige og sårbare emner på sin blog. Det gjorde hun også for et par uger siden, hvor hun delte ud af sine følelser omkring datteren, lige da hun blev født.

Derudover har hun i podcasten 'To the Moon Honey' fortalt, hvordan selve graviditeten også var en hård omgang med blandt andet opkast, migræne, halsbrand og bækkenløsning.