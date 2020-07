Opkast, migræne, halsbrand, bækkenløsning og manglende nattesøvn.

I syv måneder døjede Rebecca Laudrup med kroniske smerter under sin graviditet. Fra morgen til aften. Til sidst blev det ubærligt for hende at være i sin egen krop, og fødslen blev sat i gang i uge 39.

Det fortæller datteren af den danske fodboldlegende Michael Laudrup i et nyt interview i podcasten 'To the Moon, Honey'. Det sker små tre måneder efter, at hun fødte sit og manden, Frederik Svejborgs, første barn, datteren Ellen.

»Helt ærligt, så synes jeg, graviditeten var noget møg. Det ved jeg godt, der er mange, der ikke snakker om, men det var rigtig vigtigt for mig at sige, at det her kan jeg faktisk ikke lide. Også fordi jeg fik at vide, at jeg skulle nyde det. Jeg synes, det var så provokerende, når jeg havde så ondt og nærmest ikke kunne gå.«

»Det var nærmest sådan, at hver gang jeg satte mig op på en cykel, så følte jeg, at mit bækken røg fra hinanden,« fortæller Rebecca Laudrup.

26-årige Rebecca Laudrup kommer i podcasten også ind på den fem dage lange igangsættelse af fødslen med Angusta-piller og vestimulerende drop, før Ellen kommer til verden.

En fødsel, som hun beskriver som både 'helt fantastisk' og 'meget traumatisk' på samme tid.

Hun fortæller desuden, at hun i dag stadig har smerter, men samtidig nu kan se tilbage på en oplevelse og en tid, der har forandret hende.

Rebecca Laudrup er datter af Michael Laudrup og Siw Laudrup. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg ville ønske, at der var nogen, der havde sagt til mig, at der går lang tid, før ens krop er tilbage. Den er stadigvæk ikke på toppen. Jeg kan stadig nogle gange mærke, når jeg sidder ned, at det gør ondt. Der har jeg så også haft en fantastisk sundhedsplejerske, der har sagt, at det nok tager ni måneder, før den er tilbage igen. Så den er stadigvæk ikke helet helt,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg kan godt mærke, at jeg mentalt er et helt andet sted. Jeg har fået en helt ny form for ro og energi faktisk, selv om jeg jo har et barn, der også er vågent om natten. Det er en helt anden form for energi, fordi det ikke gør ondt, som min graviditet gjorde.«

Rebecca Laudrup er blogger, influencer, skribent og uddannet stylist.

I april sidste år blev hun gift med Frederik Svejborg i slotskirken på Holckenhavn Slot ved Nyborg. Det var på parrets bryllupsrejse i Italien i september, at hun fandt ud af, at hun var gravid.